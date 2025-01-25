زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لنقل الغاز من أذربيجان

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لنقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا ويمكن أن يتم توقيع عقد سريعا إذا تم التوصل لاتفاق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف اليوم بعد مقابلة رئيسة مولدوفا مايا ساندو لمناقشة أزمة إمداد الغاز في الدولة المجاورة: "يمكننا استخدام بنيتنا التحتية" لنقل الغاز من أذربيجان.

وأضاف: "يمكننا توقيع عقد سريعا إذا كانت هناك إرادة سياسية".

يذكر أن تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا توقف الشهر الجاري بعد انتهاء عقد نقل طويل الأمد وإغلاق كييف لطريق ظل يعمل على مدار 5 عقود.