استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025.

• وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 70 إلى 24 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎وثبت سعر سمك البياض ليتراوح بين 110 إلى 160 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

‏‎وثبت سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 70 إلى 130 جنيها.

وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 320 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 320 جنيها.

‏‎واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو. ‏‎

وثبت سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 600 إلى 700 جنيه.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 160 إلى 360 جنيها.

‏‎وثبت سعر السمك بوري ليتراوح بين 120 إلى 180 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.

وكانت مجموعة الأسماك الأكثر مساهمة في تراجع مستويات التضخم خلال ديسمبر الماضي بعد ان انخفض أسعارها 0.6% علي أساس شهري.