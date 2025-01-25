استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025.
• وجاءت الأسعار كالتالي:
استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 70 إلى 24 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
وثبت سعر سمك البياض ليتراوح بين 110 إلى 160 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.
وثبت سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 70 إلى 130 جنيها.
وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 320 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 320 جنيها.
واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو.
وثبت سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.
واستقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 600 إلى 700 جنيه.
واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 160 إلى 360 جنيها.
وثبت سعر السمك بوري ليتراوح بين 120 إلى 180 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.
وكانت مجموعة الأسماك الأكثر مساهمة في تراجع مستويات التضخم خلال ديسمبر الماضي بعد ان انخفض أسعارها 0.6% علي أساس شهري.