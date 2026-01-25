 الغربية.. ضبط صاحب مخبز استولى على 15 جوال دقيق مدعم بالسنطة - بوابة الشروق
الأحد 25 يناير 2026 11:35 ص القاهرة
الغربية.. ضبط صاحب مخبز استولى على 15 جوال دقيق مدعم بالسنطة

علاء شبل
نشر في: الأحد 25 يناير 2026 - 11:25 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يناير 2026 - 11:25 ص

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز السنطة، استولى على 15 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

تلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز السنطة من ضبط صاحب مخبز استولى على 15 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له.

وذلك بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.


