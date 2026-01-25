ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادرته 14 سفينة؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 23 سفينة.

وأوضحت الهيئة العامة لميناء دمياط، في بيان اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37.826 طنًا، تشمل 14.826 طن جبس بودرة معبأ، و218 طن يوريا، و1.550 طن حديد، و2.545 طن كلينكر، و18.687 طن بضائع متنوعة.

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69.495 طنًا، تشمل 10.900 طن ذرة، و3.603 أطنان حديد، و7.985 طن خردة، و39.765 طن سلاج، و7.242 طن قمح.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 178 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 97 حاوية مكافئة، في حين وصل عدد حاويات الترانزيت إلى 1.131 حاوية مكافئة، كما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53.869 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 31.481 طنًا، في الوقت الذي سجلت فيه حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5.031 شاحنة.



