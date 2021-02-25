مقتل شرطيين بنيران صديقة خلال عملية لمكافحة المخدرات في الفلبين

قال مسؤول في الشرطة الفلبينية اليوم الخميس إن شرطيين قتلا في تبادل لإطلاق النار مع عناصر من مكافحة المخدرات خارج مركز تجاري في العاصمة مانيلا.

وقال الميجور جنرال بالشرطة فيسنتي داناو جونيور إن شرطيا وثلاثة من عملاء وكالة مكافحة المخدرات الفلبينية أصيبوا أيضا في تبادل لإطلاق النار مساء الأربعاء خارج مجمع إيفر جوتيسكو في ضاحية كيزون سيتي بمنطقة مانيلا الكبرى.

وقال داناو إن تبادل إطلاق النار كان "مواجهة خاطئة" بين مجموعتي إنفاذ القانون ، اللتين كانتا تعملان على نفس الهدف لكنهما لم تنسقا عملياتهما.

وأضاف: "إنه أمر مؤسف للغاية .. لقد كانت عملية مشروعة من كلا الجانبين ، لكن كان يجب أن يكون هناك تنسيق دائم. سنحقق بشأن من هو المخطئ ولماذا حدث ذلك".

ويشن الرئيس رودريجو دوتيرتي حربا مثيرة للجدل على تجارة المخدرات منذ توليه منصبه في عام 2016 ، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص.