سبريت أيروسيستمز تتوقع استمرار الإنتاج المنخفض للطائرات بوينج 737

تتوقع شركة مكونات الطائرات سبريت أيروسيستمز هولدنجز الموردة لشركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة بوينج استمرار الإنتاج المنخفض للطائرة طراز 737 ماكس عند مستوى 31 طائرة شهريا حتى نهاية العام، في الوقت الذي تعمل فيه الشركتان على تحسين مستويات الجودة في مصانعهما.

وقالت سبريت في بيان إعلان نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالي اليوم الثلاثاء إنه تم تأجيل خطط بوينج لزيادة إنتاجها، وهو ما سيكون له "تأثيرا ملموسا" على التدفقات النقدية لسبريت خلال العام الحالي.

وأضافت الشركة الموجود مقرها في ولاية كانساس الأمريكية أنها لم تتمكن من الوصول إلى اتفاق مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص لزيادة أسعار الاجزاء التي توردها للطائرة ايه 220 والطراز المتقدم أيه 350.

في الوقت نفسه أعلنت سبريت تسجيل خسائر خلال الربع الأول بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بمعدل 93ر3 دولار للسهم الواحد في حين كان المحللون يتوقعون خسائر بمعدل 54 سنتا للسهم. وسجلت التدفقات النقدية الحرة للشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي سالب 444 مليون دولار، مقابل 69 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن بوينج تتعرض حاليا لضغوط لتحسين ضوابط الجودة في أعقاب حادث دراماتيكي في كانون الثاني/يناير.

وتمزق جزء من جسم طائرة"737-9 ماكس" الجديدة تقريبا في وقت سابق وعلى متنها أكثر من 170 شخصا من جسمها في صف المقعد 26 بعد وقت قصير من الإقلاع. ولم يصب أحد بجروح خطيرة في الحادث الذي تعرضت له طائرة خطوط ألاسكا الجوية.

وبعد التحقيق، قرر المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل أن براغي التثبيت مفقودة مما يسمى بقابس الباب. وتحمل ديف كالهون الرئيس التنفيذي لشركة بوينج المسؤولية عن الخطأ.

وفحصت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية الإنتاج وطالبت بخطة للتحسينات من بوينج.