أحمد هيكل يشارك في عزاء النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ

شارك الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجموعة القلعة للاستشارات المالية، في عزاء النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية الخميس الماضي.

وتلقت أسرة الراحل، واجب العزاء، مساء اليوم، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفى النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، بعد صراع مع المرض، وبذلك يكون عياد الحالة العاشرة من حالات الوفيات بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعى الأول.

وفي وقت سابق، نعى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى، عبد الخالق عياد، قائلا: كان رحمه الله مشهودًا له بالكفاءة، وكان وطنيًا مخلصًا ومتفانيًا في عمله طوال مراحل عمره سواء في الهيئة المصرية العامة للبترول التي كان رئيسًا لها، أو خلال عضويته بالمجلس.