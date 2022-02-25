نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: العقوبات على روسيا لن تعطل تدفق الطاقة

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي داليب سينج، إنّ العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا قد صممت بطريقة لا تسبب أي تعطيل لتدفق الطاقة الحالي من روسيا إلى العالم.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن سينج قوله: "عقوباتنا ليست مصممة لإحداث أي تعطيل للتدفق الحالي للطاقة من روسيا إلى العالم".

وأضاف: "لقد حددنا مدفوعات الطاقة على أساس زمني محدد للسماح بانتقال منظم لهذه التدفقات بعيدًا عن مؤسسات العقوبات.. وقدمنا تراخيص أخرى لتهدئة الأعمال بشكل منظم".

وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات جديدة على روسيا، قائلا إن العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا دون الولايات المتحدة وحلفائها.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.