سفيرة سلوفاكيا تفتتح معرضا لرسومات الأطفال بمكتبة مصر في الإسماعيلية

افتتحت سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة لينكا ميهاليكوفا، معرض رسومات كتب الأطفال بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع مجموعة "فيشجراد v4" وتضم: سلوفاكيا، بولندا، التشيك، المجر.

واستقبل ماهر كامل السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية، سفيرة سلوفاكيا لينكا ميهاليكوفا بمقر مكتبة مصر بحي الشيخ زايد، لحضور عدد من الفعاليات التي بدأت بتفقد معرض المشغولات اليدوية للسيدات الذي تضمن "شنط، ملابس، إكسسوارات، فوانيس رمضان، مشغولات سيناوية، معروضات من الكروشيه والخوص والخرز والتي صنعت بأيدي سيدات موهوبات في تصنيع المشغولات بأيديهن، بجانب منتجات طبيعية للعناية بالبشرة والشعر"، وحرصت السفيرة على تجربة بعضها وأبدت إعجابها بروائحها الطبيعية.

وتفقد السكرتير المساعد وسفيرة سلوفاكيا معرض الزهور الذي أقامه جهاز التطوير والتجميل بالمكتبة مصر العامة، ويضم نباتات زينة وزهور ونباتات عطرية وشتلات زراعية بأنواع متعددة، كما تضمنت الفاعليات استعراض لطلبة الكشافة وتقديم عدد من الأنشطة والبرامج الكشفية وفقرة لفرقة الأطفال للفنون الشعبية وفقرات لأنغام وأغانى السمسمية.

وأكد ماهر كامل السكرتير المساعد للإسماعيلية، أن مصر تشارك بلوحات خاصة بها من إبداع أطفال مصريين وحصلت على مراكز أولى في معرض دولي شارك فيه لوحات الدول الأربع الأخرى المشاركة سلوفاكيا، بولندا، التشيك، المجر، ومخصص لتلك الأعمال الإبداعية جانب خاص في المعرض ومدون على كل لوحة اسم الطفل الرسام.

وقال كامل لـ"الشروق"، إن المعرض يعكس حالة من الفن الراقي هدفها تبادل الثقافات بين مصر وسلوفاكيا والدول المشاركة والترويج السياحي لمصر وللإسماعيلية بصفة خاصة والتي تشهد العديد من المهرجانات الثقافية والفنية، بجانب ثرائها بالمناظر الطبيعية والأشجار والمساحات الخضراء، مضيفا أن الفعاليات شهدت زراعة شجرة الصداقة المصرية السلوفاكية.

وخلال الزيارة حرصت سفيرة سلوفاكيا على تناول مشروبات طبيعية وتمر من منتجات معرض السيدات وتذوق حلوى "الزلابية" وشهدت تجهيزها وشرح من مديرة المكتبة أمل رجب بمكوناتها وأنها من الحلوى الشعبية المفضلة لدى العديد من المصريين، وأبدت السفيرة إعجابها بمذاق الزلابية المصرية.

ومجموعة فيشجراد هو تحالف دولي وإقليمي تأسس منذ نحو 30 عاما ويضم جوانب متعددة من التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الثقافية والسياحية والترويجية.