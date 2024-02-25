أفادت مصادر مصرية مطلعة، باستئناف مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، عبر اجتماعات على مستوى المختصين، تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وتعقبها اجتماعات بالقاهرة.

وقالت المصادر في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن مباحثات التهدئة في الدوحة والقاهرة، تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن إقرار التهدئة في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضافت أن مباحثات الدوحة تُجرى بمشاركة مختصين من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بالإضافة إلى وفد من حركة حماس استكمالًا لما جرى بحثه في لقاء باريس الأخير.



وسبق أ وافق مجلس الحرب الإسرائيلي على السماح لوفد بالتوجه إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، نقلا عن مسئولين إسرائيليين إنه يتوقع يتم تنفيذ الاتفاق قبل حلول شهر رمضان، ليدخل حيز التنفيذ في العاشر من مارس المقبل.

وأضافت أنه من المقرر أن يتوجه الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة لبحث تفاصيل الاتفاق خلال أيام قليلة.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة على محادثات باريس، أن القتال سيتوقف ليوم واحد مقابل كل محتجز يتم الإفراج عنه، بإجمالي نحو 6 أسابيع، حيث من المتوقع الإفراج عن 40 شخصا، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

وسيتم الإفراج عن 10 أسرى فلسطينيين في إسرائيل مقابل الإفراج عن كل محتجز.

ووفقا للمصادر ذاتها، ستوافق إسرائيل على أن يعود النازحون من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في شمال القطاع، وكذلك إعادة إعماره.