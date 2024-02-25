تحدث سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي، عن إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء، والأجواء التي تعرض لها الفريق قبل مباراة ميدياما الغاني.

قال سامي قمصان في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس":" أبارك لجماهير الأهلي على المكسب أمام ميدياما الغاني، استطاع الأهلي أن يتغلب على كل الظروف التي يتعرض لها، وكولر عقد جلسة مع اللاعبين وطالب بضرورة تخطي الصعوبات التي تعرضنا لها ومشكلة الطيران قبل المباراة".

أضاف قمصان:" الأهلي فرض حالة من التركيز في المباراة أمام ميدياما وحقق أول فوز أمام الفريق على ملعبه".

أكد قمصان:" الأهلي اعتاد على أن يقاتل على جميع البطولات، مهما كان المنافس الذي يواجهه، وهذا سر من أسرار النادي الأهلي، لأن الفريق مطالب دائمًا بالفوز بالألقاب بصرف النظر عن الصعوبات".

أشار قمصان:" دعم موديست لـ وسام أبو علي، يعكس روح اللاعبين، وهذا شئ كبير للغاية لن تجدهاإلا في النادي الأهلي، هي من ثوابت الفريق".

واصل قمصان:" مارسيل كولر، لديه ثقة كبيرة في جميع اللاعبين المتواجدين في الأهلي، الجميع يشارك ويقدم أداء جيد في التدريبات من أجل الحصول على الفرصة وإثبات نفسه وهناك منافسة كبيرة بين اللاعبين، والنجاح لا يحتاج للمبررات".

أكمل قمصان:" الأهلي كبرني واختارني في مكان كبير جدًا، وأضاف لي الكثير، أحاول رد جزء من ذلك إلى الأهلي، ومستمر في الأهلي حتى يشكرني النادي".

أتم قمصان:" مارسيل كولر اعتاد على اللعب في إفريقيا واكتسب خبرات كبيرة في الدوري المحلي وإفريقيا وكأس العالم للأندية، المدير الفني يمتلك جهاز معاون على أعلى مستوى".