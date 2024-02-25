اليابان تعتزم إلغاء الإقامة الدائمة للأجانب الذين لا يدفعون الضرائب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مصادر يابانية مطلعة، إن الحكومة اليابانية تعتزم إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للأجانب الذين لا يدفعون الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي في اليابان.

وأضافت المصادر أن الحكومة ستقدم مشروع قانون لمراجعة قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين خلال الدورة العادية الحالية للبرلمان الياباني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وتهدف هذه الخطوة إلى جعل نظام الإقامة الدائمة أكثر "ملاءمة"، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المقيمين الأجانب في اليابان على المديين المتوسط والطويل.

وبلغ عدد الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة دائمة في اليابان نحو 880 ألف شخص حتى نهاية يونيو الماضي.

ويمنح وزير العدل الياباني الإقامة الدائمة للمواطنين الأجانب الذين يستوفون شروطا معينة، منها العيش في اليابان لمدة 10 سنوات أو أكثر، وعدم الحكم عليهم بالسجن، والوفاء بالالتزامات العامة مثل دفع الضرائب.