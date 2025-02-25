الشرطة الأمريكية تحقق في مزاعم اعتداء على نائب جمهوري بالكونجرس

تحقق الشرطة الأمريكية في واشنطن في مزاعم بالاعتداء على النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا كوري ميلز، لكن مسؤولا ذكر أنه تم رد القضية لإجراء مزيد من التحقيقات وقد يسفر الأمر عن عدم توجيه أي اتهامات.

وذكر بيان لدائرة شرطة المدينة أنه تم استدعاء رجال شرطة بعد ظهر الأربعاء الماضي لمسكن في حي "وارف"، "للإبلاغ عن اعتداء".

وأفاد تقرير الواقعة بأن الضحية امرأة، وأنه لم يتم استخدام سلاح. ولم يتم القبض على أي شخص رغم أن الشرطة أشارت إلى أن القضية ما زالت قيد تحقيق جنائي.

وشدد مكتب ميلز في بيان على أن "قوات إنفاذ القانون طُلب منها حل مسألة خاصة في مقر إقامة عضو الكونجرس ميلز. ونفى ميلز بشدة ارتكاب أية مخالفات أيا كانت، وهو واثق من أن التحقيقات ستوضح هذا الأمر سريعا".