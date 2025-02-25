ماكرون يلتقي ترامب في واشنطن ويصف اجتماعهما بأنه نقطة تحول

توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن لمحاولة إقناع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالانحياز إلى أوروبا في محادثاته مع روسيا، التي ترمي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووصف ماكرون الاجتماع بأنه "نقطة تحول" لدى مغادرته البيت الأبيض، لكن ترامب لم يقدم أي وعود.

وكان ماكرون أول قائد أوروبي يزور ترامب منذ إعادة انتخابه، بهدف الاستفادة من صداقتهما لحث ترامب على ألا يكون "ضعيفا" في التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشاد ماكرون، بعد اجتماع أمس الاثنين، بخطوة ترامب تجاه بوتين في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وقال ماكرون: "لكن رسالتي هي (كن حذرا) لأننا نريد شيئا كبيرا من أجل أوكرانيا".

وأضاف ماكرون في وقت سابق في مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب: "إننا نريد السلام سريعا، لكننا لا نريد اتفاقا ضعيفا"، وأصر ماكرون على أن أي اتفاق مع روسيا لا بد أن يكون قابلا "للتقييم والفحص والتحقق".

ولدى سؤال مراسل وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) له عما يجعل ترامب يعتقد أنه يمكن أن يثق في بوتين في المفاوضات بشأن أوكرانيا، أجاب ترامب: "قد أكن مخطئا، لكنني أعتقد أنه يرغب في إبرام اتفاق".

وفي وقت سابق الشهر الجاري، قلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وروسيا، حيث أعلن أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على بدء مفاوضات لبحث سبل إنهاء الحرب.

وعقب ذلك عقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف اجتماعا في السعودية لتحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن، وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقاء الرياض إنه يرغب فى لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،مشيرا إلى أن الاستعدادات جارية لعقد اللقاء.