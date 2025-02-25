تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027، قائلا أن أوروبا في عهد جديد وغير آمن.

ويشار إلى أن المملكة المتحدة تنفق 3ر2 % من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع، وكانت الحكومة قد وضعت هدف 5ر2% سابقا، دون تحديد موعد.

وقال ستارمر للنواب إن الزيادة تقدر بـ 4ر13 مليار جنيه إسترليني إضافي (17 مليار دولار) سنويا. وقال إن الهدف هو زيادة الانفاق الدفاعي إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2035.

وأوضح أنه من أجل ذلك الهدف سوف يتم خفض مساعدات التنمية الخارجية من 5ر0% إلى 3ر0% من الدخل القومي.

وقال ستارمر إن إعلانه يعد " أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة " كما أنها ضرورية لأن" الطغاة مثل الرئيس الروسي فلادمير بوتين لا يستجيبون إلا للقوة".

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية لتعزيز دفاعها الجماعي، في الوقت الذي يغير فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السياسة الخارجية الأمريكية، حيث يبدو أنه يهمش أوروبا ويتطلع لإنهاء سريع للحرب في أوكرانيا.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يلتقى ستارمر مع ترامب في البيت الأبيض بعد غد الخميس.