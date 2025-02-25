المركزي الصيني يضخ سيولة بقيمة 300 مليار يوان وفقا لآلية الإقراض متوسطة الأجل

ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الثلاثاء سيولة نقدية بقيمة 300 مليار يوان (حوالي 83ر41 مليار دولار) وفقا لآلية الإقراض متوسطة الأجل بهدف المحافظة على مستوى جيد من السيولة النقدية في النظام المصرفي الصيني.

وذكر بنك الشعب أن هذه القروض مدتها عام بفائدة تبلغ 2% وهو نفس سعر الفائدة في عملية الضخ السابقة التي تمت في الشهر الماضي.

وبعد هذه العملية وصل إجمالي قيمة التسهيلات التي قدمها البنك المركزي عبر آلية الإقراض متوسطة الأجل إلى 09ر4 تريليون يوان.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى أن قيمة هذه العملية أقل من قيمة المبالغ المستحق سدادها من جانب البنوك وفقا لهذه الآلية خلال الشهر الحالي وتبلغ 500 مليار يوان.

و قال وانج تشينج، كبير المحللين الاقتصاديين في جولدن كريديت ريتينج، إن البنك المركزي ضخ سيولة نقدية وفقا لألية إعادة الشراء العكسية خلال الشهر الماضي بقيمة 7ر1 تريليون يوان، وهو ما يعادل إطلاق قدر من السيولة متوسطة الأجل مقدمًا، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي، يتم الاحتفاظ بالسيولة متوسطة الأجل في السوق لدعم البنوك في زيادة المعروض الائتماني، وتسهيل إصدار السندات الحكومية، واستقرار توقعات السوق لمستويات السيولة التي يضخها البنك المركزي