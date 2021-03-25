 وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض الأسر المنتجة بمقر ديوان عام محافظة أسيوط - بوابة الشروق
الخميس 25 مارس 2021 3:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض الأسر المنتجة بمقر ديوان عام محافظة أسيوط

وزارة التضامن الإجتماعي
وزارة التضامن الإجتماعي
أ ش أ
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 3:11 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 3:11 م

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها لمحافظة أسيوط اليوم الخميس معرض الأسر المنتجة بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط وأعضاء مجلس النواب.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة المعرض، الذي يضم منتجات عدد من الجمعيات بمحافظة أسيوط، كما استمعت لشرح واف من العارضين لمنتجاتهم،و الذين أبدوا سعادة كبيرة بتواجد وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسيوط وحرصهما على تفقد المعرض ومتابعة منتجاتهم.

كما تفقدت نيفين القباج معرض كلية التربية النوعية للفنون التشكيلية بجامعة أسيوط، والذي تضمن لوحات خشبية وزخرفية متميزة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك