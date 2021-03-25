محمد مصيلحي : علاقة الاتحاد السكندري بالأهلي تاريخية

أعرب محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بزيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم إلى زعيم الثغر.

وقال مصيلحي: «نتشرف كمجلس إدارة وقدامى الاتحاد السكندري وأعضاء النادي، بتواجد الاسطورة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اليوم داخل نادي الاتحاد».

وأضاف: «زيارة الكابتن الخطيب بالنسبة لنا اليوم لم تكن مفاجأة، ولكنها تبقى بمثابة ترجمة لعلاقة تاريخية تجمع بين الناديين».

وأشار رئيس نادي الاتحاد السكندري إلى أن الخطيب يحظى بحب كبير من لاعبي وقدامى الاتحاد السكندري وجماهير النادي، مؤكدًا على قوة العلاقة التي تربط الخطيب بكل نجوم وقدامى الاتحاد السكندري.

وأكمل: «الخطيب له مواقف عديدة تبرهن على حبه للاتحاد السكندري وجماهيره، من بينها مشاركته في إطلاق ضربة البداية في الاحتفال بمئوية نادي الاتحاد، وكلها مواقف لا يمكن أن تنساها جماهير الاتحاد».

وألمح مصيلحي إلى قوة العلاقة التاريخية التي تجمع الأهلي والاتحاد السكندري، مؤكدًا أنه في وقت سابق كان الناديان يلتقيان وديًا قبل انطلاق كل موسم.

وأوضح أن الكابتن الخطيب يرتبط بعلاقة قوية مع جميع قدامى الاتحاد السكندري، والعام الماضي تواصل هاتفيًا مع الكابتن طلعت يوسف ـ ابن الاتحاد السكندري ـ لظروف معينة في إطار مساندته لجميع نجوم الرياضة.

يذكر أن زيارة الكابتن الخطيب إلى نادى الاتحاد السكندري شهدت حضور مجلس إدارة نادي الاتحاد، والعديد من قدامى لاعبي كرة القدم في النادي السكندري.

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارة نادي الاتحاد السكندري اليوم الخميس؛ تلبية لدعوة محمد مصيلحي، رئيس النادي الاتحاد.

وجاءت زيارة الكابتن محمود الخطيب لنادي الاتحاد السكندري، في ضوء العلاقات المميزة التي تجمع الناديين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر؛ للنهوض بالرياضة المصرية في كافة الألعاب، وحرصا على التواصل الدائم مع جميع الأندية الرياضية، والتعاون من أجل خدمة الوطن.

والتقى رئيس الأهلي مع رئيس الاتحاد السكندري؛ لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بتطوير الرياضة المصرية.