تحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز وزاناكو في الكونفدرالية

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تلقى نادي بيراميدز خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل بيراميدز برفقة الأهلي طرابلس الليبي إلى الدور ربع النهائي من البطولة، قبل القرعة التي تقام يوم 5 أبريل المقبل لتحديد مواجهات دور الثمانية.

وتقام المباراة في العاشرة من مساء يوم 3 أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

ويدير المباراة طاقم حكام من توجو بقيادة الحكم، كواسي أتوسو، ويعاونه كولمان دومينو المساعد الأول، وعبده كلافيا المساعد الثاني، وكولمانفي أكالوسو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، ليبراتو سيبيت من جنوب السودان، وأوزمينو جوزيف المنسق العام من نيجيريا، والأنجولي إيزاك ساندولينا المنسق الأمني، والمصرية إيناس مظهر المنسق الإعلامي، والمصري محمد سلطان مراقبا لأمور فيروس كورونا.