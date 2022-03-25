السفارة الأمريكية في إثيوبيا ترحب بالهدنة الإنسانية في إقليم تيجراي



رحبت السفارة الأمريكية لدى أديس أبابا في بيان لها، اليوم، الجمعة، على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بـالهدنة الإنسانية المفتوحة التي أعلنتها الحكومة الإثيوبية، أمس.

وقال البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب وتدعم قرار الحكومة الإثيوبية الذي يقضي بهدنة إنسانية إلى أجل غير مسمى، سارية المفعول على الفور، وكذلك الإلتزام بالعمل بالتعاون مع المنظمات للإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية دون عائق إلى جميع المحتاجين، مضيفة "نتوقع أن يعقب هذا الإعلان حركة المساعدة لإنقاذ الأرواح".

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت أمس، الخميس، عن "هدنة إنسانية مفتوحة" سارية المفعول بشكل فوري في إقليم تيجراي، مبدية أملها في الإسراع بإيصال المساعدات الطارئة الى المتضررين في هذه المنطقة حيث لم تصل أي قافلة مساعدات إنسانية عن طريق البر منذ 15 ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك القرار عقب صراع عنيف اندلع بين قوات إقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا والجيش الحكومي منذ 17 شهرا.