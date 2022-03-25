أنباء عن انفجار مخزن تابع لأرامكو في جدة

قلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر لم تسمه قوله إن مخزنا تابعا لشركة أرامكو النفطية في مدينة جدة السعودية قد تعرض لهجوم.

وكانت الوكالة قد نقلت في وقت سابق، عن شهود عيان في المدينة الواقعة على البحر الأحمر، قولهم إن رأوا سحابة من الدخان الأسود تتصاعد من إحدى مناطق المدينة.

بدوره قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين المتمردة في اليمن، يحيى عسيري، في تغريدة له على تويتر، إن الحركة ستعلن في وقت لاحق اليوم عن تفاصيل "عملية واسعة ونوعية في العمق السعودي"، مضيفا أن الإعلان سيتم في "السابعة وعشرين دقيقة".

وشن الحوثيون هجمات عدة بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت المملكة، فيما يقولون إنه يأتي ردا على عمليات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، و"الحصار" الذي تتعرض له البلاد.