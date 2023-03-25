إزالة 2124 متر تعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على الجميع.

ووجه محافظ الشرقية، اليوم السبت، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة؛ لرصد أي متغير مكاني يتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكدا محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

وشنت الأجهزة التنفيذية، حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، خلال الفترة من 18 حتى 24 مارس الجاري، أسفرت عن تنفيذ إزالة 2124 مترا، وتطبيق القانون على المخالفين.