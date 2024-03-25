كوريا الجنوبية تعتزم إطلاق قمر صناعي للتجسس أوائل أبريل

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تعتزم كوريا الجنوبية إطلاق ثاني أقمارها الصناعية للتجسس في بداية آبريل المقبل، وفقا لما قالته وزارة الدفاع الكورية الجنووبية اليوم الاثنين، في إطار مشروع لإطلاق خمسة أقمار صناعية لتحسين مراقبة كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن سول أطلقت أول قمر صناعي للتجسس باستخدام صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من قاعدة عسكرية أمريكية في كاليفورنيا في ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن تطلق قمرها الصناعي الثاني من قاعدة عسكرية أمريكية في فلوريدا كجزء من مشروع للإمتلاك خمسة أقمار صناعية للتجسس بحلول عام 2025.

وقال المتحدث باسم الوزارة جيون ها كيو في مؤتمر صحفي: "المشاورات النهائية جارية مع مقاولي القمر الصناعي من أجل الإطلاق المتوقع في أوائل نيسان/أبريل"، دون الكشف عن موعد محدد للإطلاق.

ويأتي الإطلاق المخطط له في الوقت الذي تبذل فيه بيونج يانج أيضا جهودا للحصول على قدرات استطلاع فضائية.

وأطلقت كوريا الشمالية بنجاح أول قمر صناعي للتجسس العسكري في نوفمبر الماضي، وتعهدت بإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى للتجسس هذا العام.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك الأسبوع الماضي إن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لإطلاق ثاني قمر صناعي للتجسس ربما في أواخر آذار/مارس الجاري.