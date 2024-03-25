استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ171 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ستة مواطنين في قصف للاحتلال على مجموعة من المواطنين في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأضافت المصادر أن شهيدا ارتقى في قصف استهدف حي النصر شمال شرق رفح.

وفي خان يونس، أفادت مصادر محلية، بوصول عدد من الجرحى إلى المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس جراء قصف الاحتلال منطقة عبسان.

وأشارت إلى أنه جرى انتشال جثامين ستة شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة حمد شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، مخلفا 32,226 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74,518 إصابة، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم، إضافة لدمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة.