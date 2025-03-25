منتخب الكاميرون يستعيد توازنه بثلاثية في شباك ليبيا بتصفيات كأس العالم

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استعاد منتخب الكاميرون توازنه بفوز ثمين على ضيفه ليبيا بنتيجة 3 / 1، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من المجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

وأنهى منتخب الكاميرون الشوط الأول متقدما بهدف سجله فنسنت أبو بكر من ركلة جزاء بعد مرور 27 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، أضاف بريان مبيومو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 53 قبل أن يسجل فنسنت أبو بكر الهدف الثاني له والثالث للأسود في الدقيقة 61.

وقلص منتخب ليبيا الفارق بهدف وحيد سجله عز الدين المريمي في الدقيقة 91.

بهذا الفوز تجاوزت الكاميرون كبوة تعادلين متتاليين أمام أنجولا وإسواتيني في الجولتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع كاب فيردي متصدر الترتيب.

أما منتخب ليبيا، فقد بقى في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ليضعف آماله في المنافسة على التأهل لكأس العالم ويواصل النزيف بعد التعادل مع أنجولا وخسارة أمام كاب فيردي في الجولتين الماضيتين.

ويتأهل من أفريقيا المنتخبات التسعة التي تحتل صدارة المجموعات التسع بينما تنتقل المنتخبات التي تحتل المركز الثاني في كل مجموعة للمنافسة على التأهل لمونديال 2026 ضمن الملحق العالمي.