محامية المخرج الفلسطيني المعتقل لدى القوات الإسرائيلية: موكلي سيطلق سراحه

قالت محامية المخرج الفلسطيني الحائز على جائزة الأوسكار، والمعتقل لدى القوات الإسرائيلية، إنه سيتم إطلاق سراحه.

وأفادت ليئة تسيمل محامية الدفاع عن المخرج حمدان بلال، اليوم الثلاثاء، بأن موكلها وفلسطينيين اثنين آخرين قضوا الليل على الأرض في قاعدة عسكرية بعد تعرضهم لإصابات خطيرة أصيبوا بها في الهجوم.

وقالت اليوم الثلاثاء، زوجة المخرج الفلسطيني الحائز على جائزة الأوسكار والذي قام مستوطنون يهود بالإعتداء عليه قبل أن يعتقله الجيش الإسرائيلي، إنه تعرض للضرب أمام منزله من قبل ثلاثة رجال يرتدون زيا عسكريا، بينما قام آخر بتصوير ذلك.