قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، إن الشركات التابعة، التي تنتج نحو 10% من الأدوية في مصر، ستركز في الفترة المقبلة على إنتاج أدوية الأمراض المستوطنة، بعد أن كان تركيزها سابقًا على الأمراض الحادة.

وأضاف، خلال إفطار أقامته وزارة قطاع الأعمال العام اليوم، بحضور الوزير المهندس محمد شيمي، ورؤساء الشركات القابضة والصحفيين، أن 20% من السكان مصابون بمرض ضغط الدم، و17% بمرض السكري، ما يعكس أهمية التركيز على علاجات هذه الأمراض.

وأوضح أن هناك 47 دواءً جديدًا، تم تسجيل بعضها، ويجري تسجيل الباقي.

وتدرس الشركة إنتاج الأدوية البيولوجية، التي تُعد من العلاجات مرتفعة السعر، إذ يتجاوز سعر العلبة الواحدة 11.8 ألف جنيه.

وقال سمير: "خاطبنا شركات هندية وسويسرية بشأن المشروع، ونظرًا إلى تكلفته الاستثمارية الضخمة، فإننا نتواصل حاليًا مع المهتمين بالمشروع".

وأشار إلى أن الشركة بدأت عملية تطوير شاملة نظرًا إلى تقادم خطوط الإنتاج، حيث تم تطوير 84 خط إنتاج حتى الآن.