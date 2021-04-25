 مجلس الشعب السوري يتلقى 3 طلبات ترشح لمنصب رئيس الجمهورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الشعب السوري يتلقى 3 طلبات ترشح لمنصب رئيس الجمهورية

أ ش أ
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 6:08 م | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 6:08 م

قال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ إن المجلس تلقى 3 كتب من المحكمة الدستورية العليا بتقديم إيناس مروان القوادري، وهاني عدنان الدهان، ومحمد حمدي الصلاح، طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية السورية؛ ليرتفع عدد الطلبات المقدمة إلى 21.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن ذلك جاء، اليوم الأحد، خلال الجلسة الثامنة من الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الشعب الشوري.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري قد أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين الماضي، ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الأربعاء المقبل 28 أبريل الجاري.

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