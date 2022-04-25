مسؤول إيراني يصف مباحثات بلاده مع السعودية في بغداد بالإيجابية والبناءة

وصف مسؤول إيراني جولة الحوار الإيرانية - السعودية التي جرت في بغداد الأسبوع الماضي بأنها "إيجابية وبناءة جدا".

وقال محمود عباس زادة مشكيني المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني لصحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم الأثنين إن "مجريات جولة الحوار الإيرانية-السعودية الخامسة في بغداد كانت إيجابية وبناءة جدا".

وأضاف" إننا نثمن الجهود التي بذلها العراق من أجل توفير الأجواء المناسبة لإستضافة المباحثات الإيرانية- السعودية والدور الفعال الذي يلعبه العراق من أجل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وذكر المتحدث الإيراني" أن تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية ينعكس إيجابيا على دول وشعوب المنطقة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية وهو ما تريد الحكومة العراقية تحقيقه عبر التقريب بين وجهات النظر".

ونسبت الصحيفة إلى مصادر إيرانية قولها إن جولة الحوار التي عقدت في بغداد الأسبوع الماضي وترأسها عن الجانب السعودي خالد الحميدان رئيس جهاز أمن الدولة السعودي فيما ترأسها عن الجانب الإيراني سعيد ايرواني مساعد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني "إنتهت عند الإتفاق على المستوى الأمني وترحيلها لوزارة خارجية البلدين على أن يتم الإعداد لمباحثات دبلوماسية يشارك فيها مسؤولين دبلوماسيين من كلا البلدين".

وكشفت الصحيفة عن المصادر الإيرانية أن"الإيرانيين اقترحوا عقد لقاء عالي المستوى بين البلدين لتوقيع إتفاقية للتعاون المشترك حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين طهران والرياض وأن رئيس الوفد السعودي إلى جولة الحوار خالد الحميدان وعد بنقل المقترح الإيراني إلى المسؤولين في بلاده".