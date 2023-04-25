السكرتير العام المساعد بالمنيا يتابع أعمال إزالة التعديات بقرى مركزين بالمحافظة

وجه الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، كل الوحدات المحلية بالمحافظة، بتكثيف المرور اليومي وحملات إزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكل حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، داخل نطاق المحافظة، والتعامل معها بكل حسم.



من جانبه، تابع اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددا من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد من قرى مركزي المنيا وأبو قرقاص شملت قريتي البرجاية ودمشير بمركز المنيا، وقرية أبيوها بمركز أبو قرقاص.



أوضح السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تم المرور على عدد من أماكن البناء المخالفة والتعدي على الأراضي الزراعية.



كما تم فحص عدد من المتغيرات المكانية، وتم تنفيذ الإزالات في القرى ومتابعة تنفيذ باقي الإزالات السابقة، مشددًا على ضرورة تنفيذ كل حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.