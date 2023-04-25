صحة المنيا: فحص نحو 5000 مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة خلال مارس الماضي

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكٌلوي بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية للسيدات، حرصا على سلامة وصحة المرأة المصرية.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تستهدف الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وهي تستهدف جميع المواطنين من سن 18 حتى 40 سنة وما فوق سن الأربعين، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأشار إلى تقديم الخدمات الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لـ4 آلاف و939 مواطنا، وفحص 669 من كبار السن خلال شهر مارس الماضي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سمير منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا، إن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، تستهدف جميع المواطنين ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأكد تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريقا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.