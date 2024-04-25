النواب اللبناني يمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى مايو 2025

أقرّ المجلس النيابي اللبناني، اليوم الخميس، اقتراح قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31 مايو 2025.

وانعقدت جلسة مجلس النواب، اليوم برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وذلك بعد اكتمال النصاب.

وأقر مجلس النواب، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه نهاية الشهر الخامس من العام المقبل المقدم من النائب جهاد الصمد .

ولم يشارك في الجلسة النيابية، نواب كتلة "الجمهورية القوية" التابعة للقوات اللبنانية، وعدد من نواب المعارضة .

كان المجلس النيابي، أقر في أبريل الماضي التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية على أن تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد أقصى حتى تاريخ 31 مايو 2024.

وكان ينبغي أن تحصل الانتخابات البلدية والاختيارية، في مايو عام 2022، وتأجلت إلى نفس الشهر من العام الماضي؛ بسبب عدم الجهوزية لها. وكانت آخر انتخابات بلدية واختيارية في لبنان قد جرت في الثامن مايو 2016 لولاية من ست سنوات.