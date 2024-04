وزيرة خارجية بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد مقتل موظف إغاثة وعائلته في غزة

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، اليوم الخميس، مقتل موظف بوكالة التنمية البلجيكية «إينابيل» وعائلته في غزة، معربة عن تضامنها مع عائلته وزملائه.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «إن قصف المناطق والسكان المدنيين يتعارض مع القانون الدولي، سأستدعي السفير الإسرائيلي لإدانة هذا العمل غير المقبول والمطالبة بتفسير».

والثلاثاء الماضي، طالبت 58 منظمة دولية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بضرورة التدخل للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمات الدولية الـ58 لإدانة الجريمة غير الإنسانية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الأول من أبريل الحالي، والمتمثلة في قيام الطيران الإسرائيلي بقصف فريق المتطوعين التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي الأمريكي، والتي أودت بحياة 7 من المتطوعين في تقديم الدعم الإنساني وإصابة العديد من العاملين والمتطوعين في برامج ومبادرات المنظمة الإنسانية التي تقوم بتنفيذها بقطاع غزة.

وعبرت المنظمات في البيان عن بالغ تعازيها لأسر الضحايا وعائلاتهم، ولشعب وحكومة أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفلسطين، وإلى الرئيس التنفيذي لمنظمة المطبخ المركزي العالمي إيرين غور، ولكل العاملين والمتطوعين في المنظمة، متمنين الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

واستذكر البيان تضحيات الضحايا وما قدموه من عمل سامٍ جسّد الروح الإنسانية النبيلة، مؤكدا أن هذه الجريمة اللاإنسانية تتجاوز كيان المنظمة ذاتها وتمتد إلى كل منظمات المجتمع المدني بالعالم.

وحث البيان، الولايات المتحدة التي تنتسب المنظمة لها وبقية دول العالم، إدانة هذه الجريمة البشعة وكل الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين والصحفيين وعمال الإغاثة الانسانية والعمل على محاسبة المسؤولين عن ارتكاب وتنفيذ هذه الجرائم اللاإنسانية وتحقيق العدالة للضحايا.

An Enabel employee & his family have been killed in Gaza. We express our solidarity with his family & colleagues.



Bombing civilian areas & populations is contrary to international law. I will summon the Israeli ambassador to condemn this unacceptable act & demand an explanation.