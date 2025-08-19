مصدر تركي: أنقرة وواشنطن تبحثان الخطوات المحتملة لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية، إن الوزير هاكان فيدان بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو الخطوات المحتملة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر أنهما ناقشا أيضا نتائج المحادثات التي جرت بين الرئيسين الأمريكي والروسي في ولاية ألاسكا، وكذلك اجتماع واشنطن الذي ضم زعماء من أوروبا وأوكرانيا والولايات المتحدة، وفق وكالة رويترز.

وصرح بأن فيدان وروبيو ناقشا أيضا جهود وقف إطلاق النار في غزة وأحدث المستجدات على الساحة السورية.

وأضاف أن فيدان دعا إلى هدنة فورية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأمس الاثنين، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقباله للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، بأنّه يعتقد بأن هناك تقدما يحرز فيما يتعلق بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح أنه من الممكن أن يفضي اجتماعه الذي عقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى نتائج إيجابية.