نواب تكساس يوافقون على مشروع قانون يتيح استخدام الأموال العامة في دفع رسوم المدارس الخاصة

أقر نواب الكونجرس في ولاية تكساس الأمريكية اليوم الخميس، مشروع قانون تعليمي بقيمة مليار دولار يسمح للأسر باستخدام الأموال العامة لدفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة ، وهو انتصار كبير لمؤيدي القسائم المدرسية في جميع أنحاء البلاد والذي رحب به الرئيس دونالد ترامب.

وحصل مشروع القانون على الموافقة النهائية من مجلس شيوخ الولاية وسيتتم إحالته إلى الحاكم الجمهوري جريج أبوت ، الذي دفع الهيئة التشريعية ذات الأغلبية الجمهورية لتمرير مشروع القانون وتعهد بالتوقيع عليه بشكل سريع ليصبح قانونا.

يشار إلى أن أكثر من 30 ولاية نفذت نوعا ما من برنامج القسائم في الولايات المتحدة.

ولكن ولاية تكساس ستكون من بين أكبر الولايات التي تبنت مشروع القانون وسينظر إلى ما حققته على أنه انتصار كبير للمؤيدين الذين يأملون في دفع جهود مماثلة على المستوى الاتحادي.