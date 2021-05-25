الادعاء العام النيجيري: تنشيط محاكم الإرهاب لمحاسبة 400 من ممولي بوكو حرام

قال المدعي العام في نيجيريا، أبوبكر مالامي، إن حكومة بلاده ستعمد قريبا إلى "إحياء وتنشيط محاكم الإرهاب الخاصة القائمة في البلاد"؛ بهدف محاكمة 400 شخص يُشتبَه في تورطهم في تمويل جماعة "بوكو حرام" الإرهابية.

وأضاف مالامي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة النيجيرية كانت تعمل على تحديد هويات عدد من النيجيريين المشتبه في تمويلهم الإرهاب تمهيدا لمحاكمتهم.

وأشار إلى أن التحقيقات التي كشفت عن ممولي الإرهاب المشتبه بهم انطلقت بسبب الإدانة الأخيرة لبعض النيجيريين المقيمين في دولة أخرى والذين وُجِهَت لهم اتهامات بتمويل جماعة "بوكو حرام".

وأفاد بيان للمدعي العام النيجيري، أصدره المتحدث باسمه عمر جواندو، بأن الدولة تتخذ المزيد من الإجراءات لمواجهة التمرد وانعدام الأمن العام بالإضافة إلى التحرك لمحاكمة 400 شخص من المشتبه في تمويلهم لجماعة "بوكو حرام".

جدير بالذكر أن هذه الخطوة لمحاكمة ممولي الإرهاب المزعومين تأتي وسط تصاعد للهجمات من قبل جماعة "بوكو حرام" الإرهابية ومرتكبي جرائم عنف في أنحاء متفرقة من البلاد.