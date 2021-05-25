محلل سوداني: الملء الثاني لسد النهضة يحجز قرابة 18 مليار متر مكعب من المياه

قال عصام دكين، المحلل السياسي السوداني، إن إثيوبيا بدأت بالفعل في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة الذي يمكنها من الملء الثاني لسد النهضة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون واقعيا في يوليو المقبل ويستمر في أغسطس.

وأشار إلى أن الملء الأول لسد النهضة حجز أكثر من 4 مليارات متر مكعب من المياه والملء الثاني متوقع له حجز 13 مليار متر مكعب من المياه وقد يصل إلى 18 مليار متر مكعب، ما يجعله يؤثر سلبيا على السودان.

واختتم عصام دكين، المحلل السياسي السوداني، أن إثيوبيا غير ملتزمة بتعهداتها الدولية أو الإقليمية بشأن سد النهضة وتعد دولة مستهترة، مشيرا لضعف شخصية الاتحاد الأفريقي أمام إثيوبيا.