حرصت الفنانة بشرى، على مشاهدة العرض المسرحي "أبو العربي" الذي يعيد الفنان هاني رمزي لخشبة المسرح، بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت "كده أوكيه" عام 2003.

ونشر الفنان هاني رمزي بطل العرض، صورة تجمعه بالفنانة بشرى وابنتها من كواليس العرض المسرحي، ومعهما الفنانة داليا البحيري، والفنان محمد جمعة المشتركان معه في بطولة العرض المسرحي، وذلك على حسابه الرسمي إنستجرام، وعلق: "نورتينا يا بوشبوش، وفرحتي أبو العربي بحضورك، وربنا يديم الصداقة والمحبة، يا أجدع بشري في الدنيا".

على جانب أخر.. أعلن رمزي في تصريحات صحفية أنه يخطط لعرض مسرحية "أبو العربى" في السعودية والكويت خلال الفترة المقبلة.

يشارك في بطولة المسرحية داليا البحيري، ومحمد جمعة وحجاج عبد العظيم وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز ، وهي من إخراج تامر كرم، وتأليف محسن رزق.