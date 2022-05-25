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مصر
النائب العام يهنئ الشعوب الإفريقية بمناسبة يوم إفريقيا
نائبة: وضع مواد لتجريم أعمال الدجل وجلب كتب السحر إلى البلاد
غدا.. مباحثات مصرية - قبرصية بالقاهرة على مستوى وزيرى الخارجية
مدبولي يلتقي ممثلي «أوتسوكا» اليابانية لاستعراض خططها بزيادة استثماراتها في مصر
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روسيا تعتزم سداد ديونها الخارجية بالروبل
ألمانيا: رفض منح عائلة أوكرانية وضع الحماية المؤقت بسبب قضائها عطلة في مصر أثناء الحرب
حزب المحافظين: جونسون آمن رغم إدانته في فضيحة «بارتي جيت»
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مريم مصطفى: طموحاتنا كبيرة للفوز ببطولة إفريقيا
مايا ممدوح: صدارة المجموعة خطوة مهمة نحو اللقب الإفريقي
«سيدات طائرة الأهلي» يواجه أسيك الإيفواري في دور الـ١٦ لبطولة إفريقيا
رأي
فن
غدا.. أعمال العندليب في حفل «على مر الأجيال» بأوبرا الإسكندرية
رامي صبري يطرح بوستر أغنيته الجديدة «هي»
المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور
تقرير: ما لايقل عن 161 مليون شخص شاهدوا نهائي مسابقة يوروفيجن
مال وأعمال
أعمال
مواطن
وزير قطاع الأعمال: نضاعف طاقة العمل بالمصانع 4 أضعاف للنهوض بالصادرات
هشام توفيق: قريبا.. الإعلان عن تصفية شركة جديدة تابعة لقطاع الأعمال العام
وزير قطاع الأعمال: الدولة تملك 29 فندقا تدير منها 6 فقط
حوادث وقضايا
مصرع عامل وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة محملة عمالة زراعية بالبحيرة
القبض على المتهم بالاعتداء على الإعلامية سالي عبدالسلام في التجمع الخامس
نائمة في السيارة.. أجهزة الأمن تُعيد طفلة التجمع الخامس لأسرتها
التحفظ على 6 أطنان مستحضرات تجميل قبل تهريبهم من ميناء الإسكندرية
تليفزيون
وزير قطاع الأعمال: رفع طاقة مصانع الغزل والنسيج من 37 ألف طن سنويا إلى 188 ألفا
المرصد الإفريقي للهجرة: مصر لديها خبرات كبيرة في التنمية البشرية والحفاظ على السلم والأمن
السجيني: إتاحة الفرصة أمام الحالات التي لم تقدم طلبات للتصالح في مخالفات الب