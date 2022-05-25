مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في عملية للشرطة البرازيلية بالعاصمة

لقى ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم في عملية للشرطة في حي فيلا كروزيرو الفقير، في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، بحسب ما ذكره موقع جي 1 نيوز الإخباري.

وقال الموقع إن مجرمين اثنين مشتبه بهما توفيا في المستشفى، اليوم الأربعاء، ووفقا للشرطة، ليرتفع بذلك عدد المجرمين المشتبه بهم الذين قتلوا إلى 15، وتوفى أحد سكان حي فيلا كروزيرو متأثرا بإصابته برصاصة، وأصيب 6 أشخاص على الأقل خلال العملية التي تم القيام بها أمس الثلاثاء.

وخططت الشرطة للعملية للقبض على زعماء عصابة كوماندو فيرميلهو (القيادة الحمراء) لتهريب المخدرات، والذين تردد أنهم يختبئون في الحي، وفقا لتقارير إعلامية.

وصادرت الشرطة 13 بندقية وأربعة مسدسات و12 قنبلة يدوية وكمية كبيرة من المخدرات، وعدد الأشخاص الذين قُتلوا في عمليات للشرطة في البرازيل أكبر مما في أي دولة أخرى.

وفي عام 2021، قتلت قوات الأمن أكثر من ستة آلاف شخص في البرازيل الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، وفقا لوحدة رصد العنف لبوابة جي 1 والمنتدى البرازيلي للسلامة العامة وجامعة ساو باولو.