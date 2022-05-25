الصحة العالمية: لا نتوقع حدوث سيناريو كورونا مرة أخرى بالنسبة لجدري القردة

قالت الدكتورة شيرين النصيري، المسؤولة الطبية بوحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية بمنظمة الصحة العالمية، إنه من غير المرجح أن يصبح جدري القردة جائحة عالمية مشابهة لفيروس كورونا، بحسب الوقائع الموجودة حاليًا.

وأضافت، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الظروف المحيطة بمرض جدري القردة مختلفة تمامًا عن فيروس كورونا الذي بدأ جديدًا دون وجود لقاح أو طريقة تشخيص محددة له، موضحة أنه من غير المتوقع حدوث سيناريو كورونا مرة أخرى بالنسبة لجدري القردة.

وأوضحت سبب عدم توقع تكرار سيناريو كورونا بالنسبة لجدري القردة، لأن الجدري معروف ومتوطن في 12 دولة بإفريقيا، وهو حيواني المنشأ وينتقل من الحيوان إلى الإنسان ومن شخص لآخر في بعض الحالات المحدودة، منوهة بأنه تم رصد هذا المرض خارج القارة الإفريقية بالولايات المتحدة لأول مرة في عام 2003، وكان مرتبطًا باستيراد كلاب برية من إفريقيا.

وحول الوضع الحالي، ذكرت أن العالم بدأ يشهد تغيرًا في نمط هذا المرض، فقد تم الإبلاغ عن ظهور المرض في 19 دولة خارج القارة الإفريقية ليس لها علاقة بالسفر، متابعة: «دعنا نراقب الموضوع عن حذر ونكون مستعدين لكل السيناريوهات».

وأكدت أن المرض يتطور لكن لا داع للقلق والذعر من الموضوع، مطمئنة بأن الفيروس له علاج ونوعين من اللقاح، أحدهما كان يستخدم ضد الجدري وهو يمنح نسبة حماية تصل إلى 85%، والآخر جديد تمت الموافقة عليه.