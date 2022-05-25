 صحيفة كويتية تبرز توجيهات الرئيس السيسي بالدراسة المدققة لأي تحديات خاصة بمشروعات الريف المصري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحيفة كويتية تبرز توجيهات الرئيس السيسي بالدراسة المدققة لأي تحديات خاصة بمشروعات الريف المصري

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 10:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 10:38 ص

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه مشروعات شركة «تنمية الريف المصري» الخاصة باستصلاح الأراضي.

وتحت عنوان "السيسي يوجه بالدراسة المدققة لأي تحديات مستجدة تواجه مشروع الريف المصري"، أفادت الصحيفة بأن الرئيس السيسي شدد على أهمية الدراسة المدققة للتحديات التي تواجه الشركات التي تعمل في المشروع خاصة ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها، ومكونات البنية التحتية، لاسيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار، فضلا عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الإضافية بالأراضي التابعة للشركة؛بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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