نشطاء منظمة جرينبيس يحتجون على محادثات اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور

تسلق نشطاء حماية البيئة التابعين لمنظمة جرينبيس "السلام الأخضر"، مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس؛ للاحتجاج على محادثات تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي، وتكتل السوق المشتركة لدول اتحاد "ميركوسور" الاقتصادي لأمريكا اللاتينية.

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن النشطاء وضعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا الاتحاد الأوروبي-ميركوسور".

وتسبب الاحتجاج في تعطيل اجتماع لوزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي، كان منعقدا داخل المبنى في نفس الوقت، وكان من المقرر أن يناقش خلاله الوزراء الاتفاق المثير للجدل.

وكتبت منظمة "جرينبيس" في تغريدة على موقع تويتر، إن هذه الصفقة تعد كارثة على الطبيعة والمزارعين وحقوق الإنسان. لقد حان الوقت لوقف الاتحاد الأوروبي-ميركوسور، إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور يهدد بزيادة حجم التجارة في لحوم الأبقار الرخيصة وقطع غيار السيارات والمبيدات الحشرية السامة - وحتى تلك المحظور استخدامها في أوروبا".

وكتبت المنظمة: "يجب على وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي منع المفوضية الأوروبية من المضي قدما في هذا الاتفاق السام".