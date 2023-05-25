استخبارات غربية: قراصنة مدعومون من الصين يستهدفون البنية التحتية الحيوية الأمريكية



أصدرت وكالات استخبارات غربية الأربعاء، تحذيرا مشتركا لتسليط الضوء على استهداف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة من قبل جهة إلكترونية خبيثة ترعاها الصين ومساعدة المستخدمين على البحث عن مثل هذا النشاط على أجهزتهم.

ونشرت وكالات في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا تقريرا استشاريا مشتركا لتبادل التفاصيل الفنية حول "مجموعة الأنشطة المكتشفة مؤخرا.. المرتبطة بطرف فاعل إلكتروني ترعاه دولة جمهورية الصين الشعبية، والمعروف أيضا باسم فولت تايفون".

وقال التقرير: "لقد حدد شركاء القطاع الخاص أن هذا النشاط يؤثر على الشبكات عبر قطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، وتعتقد الوكالات المؤلفة (للتقرير) أن الطرف الفاعل يمكن أن يطبق نفس التقنيات ضد هذه القطاعات وغيرها في جميع أنحاء العالم".

بشكل منفصل، قالت شركة مايكروسوفت في منشور يوم الأربعاء إنها "كشفت عن نشاط خبيث خفي ومستهدف يركز على الوصول إلى بيانات الاعتماد بعد الاختراق واكتشاف نظام الشبكة الذي يستهدف مؤسسات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة".

ووفقا لمايكروسوفت، فإن فولت تايفون "يركز عادة على التجسس وجمع المعلومات".

وقالت مايكروسوفت إن المجموعة، النشطة منذ منتصف عام 2021، استهدفت منظمات البنية التحتية الحيوية في جوام الأمريكية وأماكن أخرى في الولايات المتحدة، مضيفة أن الهدف من الأنشطة يبدو أنه "أداء التجسس والحفاظ على الوصول دون أن يتم اكتشافها لأطول فترة ممكنة".