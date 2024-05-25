الرصيف المؤقت لإمدادات المساعدات في غزة يتضرر وسط ارتفاع الأمواج

ألحقت الأمواج العالية والأحوال الجوية العاصفة في المياه أضرارا بالرصيف المؤقت الذي أقامته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لتوفير الإمدادات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال شهود عيان اليوم السبت إن الميناء المؤقت متوقف حاليا عن العمل، حيث يقوم العمال بإصلاح الأضرار في مكان الحادث.

وذكرت محطة التلفزيون الإسرائيلية (إن 12) أن أجزاء من الرصيف جرفتها المياه إلى الساحل بالقرب من ميناء أشدود في جنوبى إسرائيل، على بعد 30 كيلومترا.

وذكرت القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية أن أربعة سفن عسكرية أمريكية "أفلتت من مراسيها" بسبب ارتفاع منسوب المياه. ورست سفينتان الآن على الشاطئ قرب الرصيف، وعلقت السفينتان الأخريان قبالة الساحل الإسرائيلي قرب عسقلان /حوالي 15 كيلومترا من غزة/.

وتساعد البحرية الإسرائيلية في إنقاذ السفن الأربع . ولم يدخل الجنود الأمريكيون غزة.

ويعمل الميناء المؤقت كمركز لإيصال إمدادات المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لأن غزة نفسها ليس لديها ميناء عميق بما يكفي لسفن الشحن الكبيرة.

وتنقل سفن شحن إمدادات المساعدات من قبرص إلى منصة عائمة على بعد بضعة كيلومترات قبالة ساحل قطاع غزة. ثم يتم تحميل البضائع على سفن أصغر يمكن أن ترسو على الرصيف المؤقت، حيث يتم نقل حمولاتها إلى شاحنات لتوزيعها في جميع أنحاء الأراضي.

ورحبت منظمات الإغاثة ببناء الرصيف، لكنها أشارت إلى أن النقل البري أكثر كفاءة بكثير. وتتهم المنظمات إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات على حدودها مع غزة.