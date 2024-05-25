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بونجاح يحسم مستقبله بعد رحيله عن السد القطري

محمد جلال
نشر في: السبت 25 مايو 2024 - 3:35 م | آخر تحديث: السبت 25 مايو 2024 - 3:35 م

حسم الجزائري بغداد بونجاح، لاعب السد القطري، مستقبله بعد رحيله عن صفوف السد القطري، وذلك بعد 9 سنوات قضاها بقميص بطل الدوري القطري.

وقال بونجاح عبر قنوات الكاس القطرية: "مستحيل أنسى مشواري مع السد. كنت أتوقع البقاء في النادي، لكن أحببت تغيير الأجواء و اختيار دوري جديد، أشكر السد الذي أعطاني فرصة اللعب للمنتخب الجزائري لجزائري ".

وأضاف: "هذا الأسبوع سأكشف وجهتي المستقبلية، سألعب لصالح فريق من بين فريقين في الدوري السعودي".

ولعب بونجاح مع السد 24 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات مسجلا 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

وفاز بونجاح بجائزة هداف دوري نجوم قطر 3 مرات في موسم 2016-2017 و2018-2019 و2020-2021.


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