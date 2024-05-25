عمرو أديب عن تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا: المكسب الحلال أهو

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هنأ الإعلامي عمرو أديب، النادي الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إن مصر بالكامل تشعر بالسعادة بعد فوز النادي الأهلي بالبطولة.

وأضاف: «تخيل لو كان الماتش راح يمين أو شمال لكن هو ده لعب الرجال.. الماتش ميروحش لإن الأهلي ميعرفش الخسارة في الماتشات دي.. وزي ما بيقولوا.. المكسب الحلال أهو».

وتابع: «مصر احمرت احمرارًا كبيرًا في هذه الليلة.. لاعبو الأهلي كانوا أبطالا وكانوا بياكلوا النجيلة أكل في الملعب».

وأشار إلى أن الأهلي استطاع أن يحقق نتيجة جيدة وأن يفوز بالمباراة بصعوبة، معقبا: «الأهلي جبر خواطر المصريين في الداخل والخارج».

وتُوِّج النادي الأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف، في مباراة الإياب بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.