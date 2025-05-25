نائب محافظ قنا يتفقد مشروعات خدمية وتنموية بمركز أبو تشت

أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم، جولة ميدانية بمركز أبو تشت لمتابعة سير العمل في عدد من المرافق الخدمية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث راجع نائب المحافظ آلية العمل ومدى الالتزام بمعايير الجودة وسرعة تقديم الخدمات.

كما عقد نائب محافظ قنا اجتماعًا مع مسؤولي ملف تقنين أراضي الدولة لمتابعة مستجدات العمل، مشددًا على سرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية، والتيسير على المواطنين.

واختتم عمر جولته بمتابعة موقف المناطق المتضررة من ضعف مياه الشرب، مؤكدًا ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتنفيذ حلول دائمة لضمان استمرارية الخدمة.