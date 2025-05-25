الرئيس الباكستاني يشيد بالقوات الأمنية لنجاحها في القضاء على 9 إرهابيين

أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، بالقوات الأمنية لنجاحها في قتل 9 من "خوارج الفتنة" المدعومين من الهند، وذلك خلال 3 عمليات مختلفة نُفذت في إقليم خيبر بختونخوا.

وقال الرئيس زرداري، إن هذه العمليات، التي استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمثل خطوة مهمة في طريق القضاء على الإرهاب، مؤكدا أن العمليات ضد الإرهابيين ستستمر حتى اجتثاثه بالكامل، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

ووصف الرئيس العمليات الناجحة بأنها "جديرة بالإشادة"، مشددا على أن تصميم باكستان على القضاء على العناصر الإرهابية والدفاع عن البلاد "ثابت لا يتزعزع".

وأكد في ختام تصريحه عزم الدولة الراسخ على القضاء التام على ما وصفه بـ"فتنة الخوارج".