حققت مستشفيات جامعة الإسكندرية إنجازا جديدا في قطاع الرعاية الصحية، بعد حصول مستشفى برج العرب الجامعي على الاعتماد المبدئي وفقا للمعايير المصرية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بنسبة تقييم بلغت 95.5%، ليصبح أول مستشفى جامعي بمحافظة الإسكندرية ينجح في الحصول على هذا الاعتماد.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان اليوم، أن هذا الإنجاز يعكس تميز منظومة الأداء الطبي والتطوير المستمر داخل المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن الجامعة تواصل جهودها لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضح أن نجاح مستشفى برج العرب الجامعي في استيفاء متطلبات الاعتماد المبدئي جاء نتيجة العمل المستمر لتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة داخل المنظومة الطبية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بالمحافظة.

من جانبه، أشار الدكتور تامر عبدالله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن هذا النجاح جاء بدعم ومتابعة اللجنة العليا التي تم تشكيلها لتجهيز المستشفيات الجامعية للاعتماد، برئاسة الدكتورة نيرمين حسام، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأضاف أن الإنجاز تحقق تحت إشراف الدكتور عصام بديوي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة أمنية نصار، نائبة المدير التنفيذي ومديرة إدارة ضمان الجودة بالمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد أمين، مدير مستشفى برج العرب الجامعي، وبمشاركة جميع فرق العمل والإدارات المختلفة بالمستشفى.

وأكد أن حصول المستشفى على هذا الاعتماد يعكس روح العمل الجماعي والالتزام بتطبيق معايير الجودة والتميز، بما يدعم مكانة مستشفيات جامعة الإسكندرية كواحدة من أبرز المؤسسات الطبية والتعليمية في مصر.